Глава Китая допустил применение силы для возвращения Тайваня Сегодня, 10:20 219 Цей матеріал також доступний українською Си Цзиньпин заверил, что надеется на "мирное воссоединение"

Китай оставляет за собой право на использование силы для возвращения под свой контроль Тайваня.

Об этом на заседании, приуроченном к 40-й годовщине прекращения регулярных обстрелов китайской артиллерией островов Цзиньмыньцюньдао, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает агентство Reuters.

По его словам, возможная независимость Тайваня стала бы "настоящей катастрофой", и Китай не может обещать воздержаться от применения силы и "сохраняет за собой право использовать все возможные меры" для его возвращения.

В то же время глава КНР заверил, что собирается добиваться этого мирным путем.

"Китай не будет нападать на китайцев. Мы готовы приложить огромные усилия для достижения цели мирного воссоединения", - заявил Си.

Напомним, после прихода к власти коммунистов под руководством Мао Цзедуна в 1949 году Тайвань отказался признавать их и фактически отделился от остального Китая.

В свою очередь власти КНР до сих пор считают остров своей территорией.