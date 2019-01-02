Глава Китая допустил применение силы для возвращения Тайваня
Китай оставляет за собой право на использование силы для возвращения под свой контроль Тайваня.
Об этом на заседании, приуроченном к 40-й годовщине прекращения регулярных обстрелов китайской артиллерией островов Цзиньмыньцюньдао, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает агентство Reuters.
По его словам, возможная независимость Тайваня стала бы "настоящей катастрофой", и Китай не может обещать воздержаться от применения силы и "сохраняет за собой право использовать все возможные меры" для его возвращения.
В то же время глава КНР заверил, что собирается добиваться этого мирным путем.
"Китай не будет нападать на китайцев. Мы готовы приложить огромные усилия для достижения цели мирного воссоединения", - заявил Си.
Напомним, после прихода к власти коммунистов под руководством Мао Цзедуна в 1949 году Тайвань отказался признавать их и фактически отделился от остального Китая.
В свою очередь власти КНР до сих пор считают остров своей территорией.