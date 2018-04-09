Глава кемеровского парламента подал в отставку в пользу Тулеева – СМИ

1 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Председатель Совета народных депутатов Кемеровской области Алексей Синицын
Скриншот из видео

Председатель Совета народных депутатов Кемеровской области Алексей Синицын

Председатель Совета народных депутатов Кемеровской области Алексей Синицын 9 апреля, в понедельник, досрочно подал заявление об отставке, чтобы депутаты могли выбрать Амана Тулеева главой областного совета. Об этом сообщает РБК.

По его словам, именно благодаря тому, что экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев возглавлял список кандидатов от регионального отделения Единой России в областной совет народных депутатов, партией была одержана убедительная победа с результатом свыше 86%.

Синицын написал заявление о добровольной отставке, чтобы у депутатов появилась возможность проголосовать за кандидатуру Тулеева.

"Сегодняшний состав областного совета – это команда Тулеева, за которую в 2013 году отдали голоса 1 миллион 334 тысячи 138 кузбассовцев. Поэтому я считаю абсолютно справедливым и корректным, что во главе этой команды будет стоять ее лидер", – заявил Синицын.

По его словам, депутаты рассмотрят его заявление на внеочередной сессии во вторник, 10 апреля.

Напомним, 1 апреля Аман Тулеев досрочно покинул пост губернатора Кемеровской области после пожара в ТЦ Зимняя вишня, в результате которого, по официальным данным, погибли 64 человека, большинство из которых – дети.

Временно исполняющим обязанности губернатора был назначен вице-губернатор региона Сергей Цивилев.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове