Глава Южной Кореи может присоединиться к переговорам лидеров США и КНДР в Сингапуре - Yonhap

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин может посетить Сингапур во время встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и главы США Дональда Трампа и присоединиться к их переговорам, сообщает Yonhap со ссылкой на источник в южнокорейском правительстве.

"Дискуссии о саммите только начаты, поэтому мы ждем их исхода. В зависимости от результата наш президент может присоединиться к президенту Трампу и председателю Ким Чен Ыну в Сингапуре", - заявил собеседник.

Как отмечается, первоначально предложение провести трехсторонний саммит прозвучало во время первой встречи лидеров Южной и Северной Корей в апреле.

На следующий день после проведения второй незапланированной встречи с Ким Чен Ыном, Мун Чжэ Ин снова выразил надежду на проведение совместного саммита глав трех государств.

"Если удастся достичь успеха в Северной Корее, я хотел бы попытаться официально завершить (корейскую) войну на трехстороннем саммите Юга, Севера и США", - сказал Мун Чжэ Ин на брифинге для прессы.

Отмечается, что трехсторонняя встреча, если она состоится, скорее всего, будет направлена на предоставление гарантий безопасности для Северной Кореи в обмен на ее денуклеаризацию.

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Ранее сообщалось, что встреча американской и северокорейской делегаций состоялась. США продолжают готовиться к саммиту Трампа и Ким Чен Ына.

Напомним, что лидер КНДР Ким Чен Ын подтвердил свое "твердое намерение" провести саммит с президентом США Дональдом Трампом 12 июня.

24 мая президент США Дональд Трамп заявил об отмене совместного саммита с Ким Чен Ыном, который планировали провести 12 июня в Сингапуре. По его словам, отмена встречи обусловлена "враждебными высказываниями" северокорейского лидера.