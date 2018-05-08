Глава Госдепа США отправился в Северную Корею

Президент США Дональд Трамп сообщил, что государственный секретарь США Майк Помпео вылетел в Северную Корею для подготовки его встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Об этом он заявил на брифинге в Белом доме 8 мая, передает AP.

По словам Трампа, в настоящий момент Майк Помпео находится на пути в КНДР. В ближайшее время он прибудет в страну.

Это будет второй известный визит Помпео в КНДР.

Дональд Трамп ранее заявлял, что место и дата встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном уже согласованы. По данным СМИ, переговоры могут пройти в Сингапуре в середине июня.

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Напомним, 18 апреля стало известно о встрече Помпео с северокорейским лидером Ким Чен Ыном на территории КНДР. Позже Белый дом обнародовал фото встречи Майка Помпео с Ким Чен Ыном.