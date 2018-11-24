Глава генштаба Британии назвал Россию большей угрозой, чем ИГ и Аль-Каида - Telegraph

Россия бесспорно представляет большую угрозу для Британии и ее союзников, чем исламистские группировки, такие как Аль-Каида и Исламское государство.
Об этом в интервью заявил новый глава Генштаба ВС Великобритании генерал Марк Карлтон-Смит, пишет The Telegraph.
Британский военный отметил, что "помимо создания обычной военной угрозы, Россия постоянно стремятся подорвать Запад, разрабатывая новые военные возможности в нетрадиционных областях, таких как киберпространство и космос".
"Россия сегодня неоспоримо представляет гораздо большую угрозу для национальной безопасности, чем исламистские экстремисты, как Аль-Каида и ИГ. Россия продемонстрировала, что она готова использовать военную силу для защиты и расширения собственных национальных интересов. Россия пытается использовать уязвимости и слабости, как только их обнаруживает", - заявил Карлтон-Смит.
По мнению генерала, с поражением ИГ в Ираке и Сирии и потерях, которые понесли боевики Аль-Каиды в Афганистане, главная угроза для Британии сменилась. "Британии и союзникам необходимо сосредоточить свое внимание на России, особенно, после отравления в Солсбери".
"Мы не можем быть спокойны в связи с угрозой или оставить ее без сопротивления", - подчеркнул военный.
Карлтон-Смит также высказался против создания в Европе единых Вооруженных сил. По его словам, он не поддерживает любую инициативу, которая снизит военную эффективность НАТО.
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