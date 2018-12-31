Глава Еврокомиссии считает, что британские парламентарии "глубоко не доверяют" Терезе Мэй Сегодня, 09:55 26 Цей матеріал також доступний українською Юнкер призвал "собраться" Великобританию

Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил , что большинство британских депутатов имеют "глубоко недоверие" к Терезе Мэй относительно Brexit .

Об этом сообщает The Telegraph.

На вопрос, ожидает ли он, что проект соглашения о выходе Великобритании с ЕС будет одобрен парламентом в следующем месяце, Юнкер сказал: "У меня сложилось впечатление, что большинство британских парламентариев глубоко не доверяют как ЕС, так и Терезе Мэй".

Недавно он описал Мэй как "туманного" премьер-министра и призвал "собраться с силами и сказать Брюсселю чего вы хотите".

Ранее глава Еврокомиссии заявил, что Европейский союз не пытается удержать Великобританию и хочет начать обсуждение будущих отношений, как только британский парламент утвердит Brexit.

Напомним, лидеры 27 стран-членов ЕС поддержали соглашение о выходе Великобритании из блока. Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер назвал соглашение по выходу Великобритании из ЕС "лучшей" сделкой, на которую Лондон мог бы рассчитывать.

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Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какой может быть его максимальная продолжительность.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия преимущественно проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.