Главы МИД Украины и Нидерландов обсудили меры противодействия российской агрессии

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обсудил меры противодействия российской агрессии с главой МИД Нидерландов Халбе Зейлстра, сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Во время переговоров министры иностранных дел Украины и Нидерландов Павел Климкин и Халбах Зейлстра договорились усилить взаимодействие в рамках международных организаций с целью противодействия российской агрессии, в частности в контексте непостоянного членства Нидерландов в СБ ООН в 2018 году", - говорится в сообщении.

Во время переговоров отдельное внимание министры уделили вопросу введения миротворческой миссии ООН на оккупированные территории Донбасса.

Глава МИД Нидерландов подтвердил неизменность позиции по соблюдению режима санкций против РФ до полного выполнения Россией минских договоренностей.

Министры положительно оценили первые результаты имплементации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также обсудили перспективы дальнейшего расширения взаимодействия в аграрном и IT секторах, в сфере логистики, управления водными ресурсами, управления отходами, энергоэффективности.

По результатам встречи с вице-премьер-министром, министром внутренних дел Кейсой Оллонгрен договорились усилить координацию в вопросе противодействия российской пропаганде и другим гибридным вызовам. Кроме того, нидерландская сторона будет предоставлять содействие в совершенствовании управленческих процессов в Украине на центральном и местном уровнях с использованием лучших практик и IT-решений, сообщили в МИД.

В министерстве также сообщили, что во время пребывания в Гааге Климкин выступил перед студентами и преподавателями Гаагского отделения Лейденского университета и дал интервью ведущим нидерландским СМИ RTL nieuws и ANP.

Напомним, 1 июня 2017 года король Нидерландов Виллем-Александр подписал закон, которым ратифицируется Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

13 июня документ подписало Министерство юстиции Нидерландов.

С 1 сентября Соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Украиной вступило в силу в полном объеме.