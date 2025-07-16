Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас заявила, что Россия активизирует применение химического оружия в войне против Украины, пытаясь заставить страну капитулировать.

Об этом сообщает Politico.

По словам Каллас, с начала полномасштабного вторжения Россия не менее 9 тысяч раз применяла химическое оружие на территории Украины. Она отметила, что данные о массовом использовании химического оружия российскими войсками основаны на отчетах немецкой и нидерландской разведок.

Реклама

Также по информации этих же разведок, применение таких средств поражения только усиливается, что вызывает серьезную обеспокоенность.

«Это свидетельствует о том, что Россия стремится причинить как можно больше боли и страданий, чтобы заставить Украину сдаться. И это действительно… невыносимо», — заявила Каллас.

Россия подписала Конвенцию о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия 13 января 1993 года и ратифицировала ее 5 ноября 1997 года.

27 сентября 2017 года Россия сообщила о полной ликвидации своих запасов химического оружия, однако все равно продолжает использовать его, в частности, в войне против Украины.

Еще в начале марта Украина на 108-м заседании Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия в Гааге предоставила доказательства систематического применения РФ химического оружия в войне против Украины, что является грубым нарушением Конвенции о запрещении химического оружия.

7 июля Великобритания ввела новые санкции против России за использование химического оружия на войне против Украины.

8 июля Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало перехват разговора россиян, которые готовили химическую атаку на украинские позиции. Оккупанты обсуждали применение запрещенного химического оружия, прямо признавая свои намерения совершить очередное военное преступление