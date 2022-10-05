В том числе в Крыму. Благодаря HIMARS ВСУ могут поражать большинство целей — Пентагон
HIMARS (Фото:VitoMers/Twitter)
Предоставленные США реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасы к ним позволяют украинским военным поражать цели, в том числе в Крыму.
Об этом заявила заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер.
Она напомнила, что Крым — это Украина.
«Согласно нашим оценкам, с помощью имеющихся у них систем GMLRS на HIMARS, дополнительное количество которых мы предоставим в новом пакете военной помощи, они могут достичь большинства целей на поле боя. Они могут достичь большинства целей, в том числе в Крыму», — заявила она.
В Пентагоне также заявили, что Соединенные Штаты считают более целесообразной передачу Украине советских, а не западных танков.