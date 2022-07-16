HIMARS оказывают существенное влияние на войну в Украине — Пентагон 16 июля, 04:16 Стрельба из HIMARS (Фото:США Army Photo by Markus Rauchenberger)

В Пентагоне заявили, что американские ракетные системы M142 HIMARS оказывают существенное влияние на войну в Украине. Системы позволяют запускать пакеты ракет с точной наводкой на расстояние до 80 км.

Об этом пишет пресс-служба американского оборонного ведомства.



Высокопоставленный военный чиновник в ходе брифинга в Пентагоне заявил, что HIMARS оказывают косвенное, но значительное влияние на операции на передовой.

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«Я думаю, что HIMARS оказывают существенное влияние на войну в Украине. ВСУ с их помощью наносят удары по складам с боеприпасами, командным пунктам и центрам управления российской армией. И все эти вещи оказывают прямое влияние на способность проводить операции на передовой», — заявил американский военный.

Защитники Украины эффективно используют американские РСЗО HIMARS для уничтожения складов боеприпасов в тылу оккупантов.

Алексей Резников говорил, что западное вооружение помогло снизить потери в ВСУ. Он также отметил, что американские партнеры Украины довольны тем, насколько качественно украинские артиллеристы используют системы HIMARS и наносят высокоточные удары для поражения. «болезненных» мест российский войск.

8 июля администрация президента США Джо Байдена подтвердила, что готовит новый пакет помощи Украине на 400 млн долларов, который будет включать еще четыре системы РСЗО HIMARS. В целом Украина получит 12 таких систем и снаряды к ним.

Фото: Инфографика: НВ

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