HIMARS и боеприпасы. США объявят о новом пакете военной помощи для Украины на этой неделе

19 июля, 23:24
РСЗО HIMARS (Фото:США Army Photo by Markus Rauchenberger)

РСЗО HIMARS (Фото:США Army Photo by Markus Rauchenberger)

Администрация президента США Джо Байдена на этой неделе объявит о новом пакете помощи для Украины.

«Мы продолжим оказывать Украине исторический уровень помощи в области безопасности. Позже на этой неделе администрация объявит о следующем пакете вооружений и оборудования для Украины», — сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби во время брифинга.

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Он уточнил, что это будет 16-й пакет помощи США для Украины с момента вступления в должность Байдена.

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«Новый пакет будет включать больше HIMARS, которые украинцы очень эффективно используют на поле боя. И он также будет включать дополнительные артиллерийские боеприпасы и амуницию», — добавил Кирби.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что Украине нужно около 50 систем HIMARS, чтобы остановить оккупантов и около 100, чтобы провести эффективное контрнаступление.

15 июля в Министерстве обороны сообщали, что защитники Украины уничтожили уже 30 логистических объектов российских войск с помощью HIMARS.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Джо Байден РСЗО HIMARS

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