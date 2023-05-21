Победа Трампа будет означать «конец Украины» — Хиллари Клинтон 21 мая, 20:27 Трамп неоднократно говорил, что может завершить войну в Украине за 24 часа (Фото:REUTERS / Brian Snyder)

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон предупредила, что переизбрание Дональда Трампа на пост президента в 2024 году будет означать «конец демократии» в США и «конец Украины».

Об этом она сказала в интервью Financial Times.

«Смотрите, Трамп был тем подарком, который продолжал давать выгоды таким людям, как Си и Путин. Он был настолько влюблен в авторитарии, он был неспособен к какому-либо стратегическому подходу к Китаю, и вы знаете, он явно собирался делать все, что Путин хочет в отношении НАТО», — сказала Клинтон, которая проиграла президентские выборы Трампу в 2016 году.

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Она отметила, что Путин считал, что если бы Трамп выиграл президентские выборы в 2020-м, то он бы вывел США из НАТО.

«Для него [Путина] это была бы легкая прогулка, и поэтому, когда Трамп не победил, он решил, что должен идти вперед», — сказала политик.

Но это оказалось «абсолютно неправильным расчетом», добавила она. Она описала Путина как «сложного, мессианского, самовлюбленного авторитарного» правителя.

Клинтон также сказала, что «не верит», что Трамп победит на выборах в 2024 году, но предупредила, что если он это сделает, это будет «конец демократии в США» и «конец Украины», предупредив, что Трамп будет толкать США от НАТО.

Она также признала, что избиратели имеют «полное право рассматривать» 80-летний возраст Байдена как «проблему». Но вместе с тем, отметила: «Не судите его в соревновании с Всемогущим, а против альтернативы», перефразировав фразу Байдена, которую часто цитируют.

Клинтон также заявила, что война Путина в Украине «отвергла» амбиции Китая по вторжению на Тайвань. Она отметила, что ранее предполагала, что Си «сделает свой шаг против Тайваня» в течение трех-четырех лет после укрепления своей власти в Китае. Но, по ее мнению, «Украина действительно отвергла это».

«То, что произошло в Украине, имело значительное влияние, на мой взгляд, на китайское руководство», — сказала она.

Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что «добьется» окончания войны России против Украины за 24 часа, если будет переизбран в президенты. Он также говорил, что «позволил бы» России захватить часть Украины и заявлял, что США посылают Украине слишком много оружия.