Войска РФ обстреляли село в Херсонской области, погибла женщина — ОВА

13 февраля, 19:19
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Херсонская область (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Херсонская область (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Российские войска в понедельник, 13 февраля, обстреляли дома мирных жителей в селе Ингулец Херсонской области. В результате атаки погибла женщина, еще один местный житель получил ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА в Telegram.

«Снаряды упали во двор, где вечером спокойно хозяйничали мирные жители села. Обломок вражеского боеприпаса задел женщину, находившуюся возле своего дома. Раны оказались несовместимыми с жизнью — пострадавшая погибла на месте», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что еще одного жителя села госпитализировали с минно-взрывной травмой и обломочным ранением спины.

Накануне сообщалось, что оккупанты обстреляли центр Херсона и нанесли удар по зданию областной государственной администрации.

https://www.youtube.com/embed/dA3zKpnWwNo
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Херсонская область

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