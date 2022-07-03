Попытается узаконить оккупацию. Весьма вероятно, что Россия проведет псевдореферендум в Херсонской области — британская разведка 3 июля, 10:56 Митинг против российских оккупантов в Херсоне, 27 апреля 2022 года (Фото:Video Obtained By Reuters via REUTERS)

Приоритетной политической задачей России является легитимизация контроля над временно захваченной Херсонской областью, чтобы «конституционно» оправдать оккупацию. Есть большая вероятность, что страна-агрессор решится провести там псевдореферендум.

Об этом говорится в сводке разведки Великобритании за 3 июля.

Там напомнили, что коллаборанты в Херсонской области обещали провести «референдум» по «вхождению» региона в состав России осенью 2022 года, а 28 июня мэра Херсона Игоря Колыхаева похитили, вероятно, пытаясь подавить сопротивление оккупационным «властям».

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«Россия, вероятно, прибегнет к псевдоконституционному голосованию, пытаясь узаконить свой контроль над регионом[…] Однако на оккупированных территориях продолжается широкомасштабное вооруженное и мирное сопротивление», — заявили в британской разведке.

Ранее CNN со ссылкой на высокопоставленных чиновников США сообщил, что у РФ нет достаточного количества сил, чтобы полностью контролировать захваченную территорию Херсонской области. В регионе нарастает украинское сопротивление.

В течение последней недели Генштаб сообщил об освобождении двух сел в Херсонской области — Потемкино и Ивановки. В ОК Юг заявляли, что ВСУ понемногу оттесняют российских оккупантов. Войска РФ вынуждены обустраивать запасные рубежи.

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