Российские оккупанты подготовились к отступлению из Херсона — западный чиновник

3 ноября, 22:37
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Мужчина ловит рыбу на набережной в Херсоне, 31 октября (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мужчина ловит рыбу на набережной в Херсоне, 31 октября (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Страна-агрессор Россия подготовила почву для вывода своих войск из Херсона — крупнейшего города, который российские оккупанты захватили с 24 февраля. Об этом сообщает Politico в четверг, 3 ноября, со ссылкой на слова неназванного западного чиновника.

По словам чиновника, за последние несколько недель защитники Украины добились «впечатляющих» результатов в освобождении украинских территорий, а российские войска были вынуждены занять более оборонительную позицию и испытывают «критическую нехватку боеприпасов».

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Как пишет Politico, сейчас считается, что Россия временно укрепила свои силы возле Херсона, чтобы прикрыть отступление к левому берегу Днепра, а также приказала принудительно переселить жителей временно захваченных территорий на правом берегу.

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«Мы уверены в наших предыдущих предупреждениях о перспективах вывода российских военных со своего херсонского плацдарма… Планирование почти наверняка далеко продвинулось», — сказал чиновник.

По его мнению, решение оккупантов об отступлении «скорее связано с принятием долгосрочных стратегических решений о том, где лучше обороняться, чтобы действовать эффективно, поддерживать свои запасы боеприпасов, численность войск и готовиться к зиме». Он предположил, что россияне «могли решить, что Херсон не стоит того, чтобы за него воевать», а «естественный оборонительный барьер в виде реки для них чрезвычайно важен».

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Ранее кремлевская марионетка Кирилл Стремоусов заявил, что российские оккупанты в Херсонской области, скорее всего, будут отступать на левый берег Днепра. Спутниковые снимки показали, что херсонская группировка российских оккупантов срочно перебрасывает технику и личный состав на другой берег Днепра.

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3 ноября стало известно, что в захваченном Херсоне со здания областной государственной администрации исчез российский триколор. Мэр Олешек Евгений Рищук сообщил, что войска РФ покинули свои блокпосты в Чернобаевке, Степановке и Белозерке Херсонской области.

В ОК Юг заявили, что исчезновение российского флага может быть провокацией оккупантов.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов ранее говорил, что операция по освобождению Херсона, скорее всего, продлится до конца ноября.

Россияне очень показательно ушли из Херсона. Наша разведка это понимает – Сергей Никитенко

https://www.youtube.com/embed/jshgUo8lYcQ
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Херсон Херсонская область Наступление Река Днепр Politico Контрнаступление Война России против Украины

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