Российские оккупанты подготовились к отступлению из Херсона — западный чиновник
Мужчина ловит рыбу на набережной в Херсоне, 31 октября (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Страна-агрессор Россия подготовила почву для вывода своих войск из Херсона — крупнейшего города, который российские оккупанты захватили с 24 февраля. Об этом сообщает Politico в четверг, 3 ноября, со ссылкой на слова неназванного западного чиновника.
По словам чиновника, за последние несколько недель защитники Украины добились «впечатляющих» результатов в освобождении украинских территорий, а российские войска были вынуждены занять более оборонительную позицию и испытывают «критическую нехватку боеприпасов».
Как пишет Politico, сейчас считается, что Россия временно укрепила свои силы возле Херсона, чтобы прикрыть отступление к левому берегу Днепра, а также приказала принудительно переселить жителей временно захваченных территорий на правом берегу.
«Мы уверены в наших предыдущих предупреждениях о перспективах вывода российских военных со своего херсонского плацдарма… Планирование почти наверняка далеко продвинулось», — сказал чиновник.
По его мнению, решение оккупантов об отступлении «скорее связано с принятием долгосрочных стратегических решений о том, где лучше обороняться, чтобы действовать эффективно, поддерживать свои запасы боеприпасов, численность войск и готовиться к зиме». Он предположил, что россияне «могли решить, что Херсон не стоит того, чтобы за него воевать», а «естественный оборонительный барьер в виде реки для них чрезвычайно важен».
Ранее кремлевская марионетка Кирилл Стремоусов заявил, что российские оккупанты в Херсонской области, скорее всего, будут отступать на левый берег Днепра. Спутниковые снимки показали, что херсонская группировка российских оккупантов срочно перебрасывает технику и личный состав на другой берег Днепра.
3 ноября стало известно, что в захваченном Херсоне со здания областной государственной администрации исчез российский триколор. Мэр Олешек Евгений Рищук сообщил, что войска РФ покинули свои блокпосты в Чернобаевке, Степановке и Белозерке Херсонской области.
В ОК Юг заявили, что исчезновение российского флага может быть провокацией оккупантов.
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов ранее говорил, что операция по освобождению Херсона, скорее всего, продлится до конца ноября.