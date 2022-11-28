После освобождения Херсон остается уязвимым для российской артиллерии — британская разведка 28 ноября, 09:17 Херсон ежедневно подвергается обстрелам российской артиллерии (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Британская разведка сообщила, что, несмотря на освобождение, Херсон продолжает ежедневно подвергаться обстрелам российской артиллерии.

В своей сводке в Twitter ведомство напоминает, что только 24 ноября в результате обстрелов погибли 10 человек.

27 ноября в этом районе было зафиксировано 54 обстрела.

«Город уязвим, поскольку остается в зоне досягаемости большинства российских артиллерийских систем, которые сейчас ведут огонь с восточного берега Днепра, с тыла недавно укрепленных оборонных линий», — говорится в сообщении.

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Большая часть ущерба, вероятно, нанесена Херсону в результате использования Россией реактивных систем залпового огня, в основном систем БМ-21 Град, отметили в разведке.

С момента освобождения правобережья Днепра в начале ноября украинскими защитниками российские войска регулярно обстреливают Херсон и окрестные населенные пункты.

