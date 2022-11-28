После освобождения Херсон остается уязвимым для российской артиллерии — британская разведка
Херсон ежедневно подвергается обстрелам российской артиллерии (Фото:REUTERS/Murad Sezer)
Британская разведка сообщила, что, несмотря на освобождение, Херсон продолжает ежедневно подвергаться обстрелам российской артиллерии.
В своей сводке в Twitter ведомство напоминает, что только 24 ноября в результате обстрелов погибли 10 человек.
27 ноября в этом районе было зафиксировано 54 обстрела.
«Город уязвим, поскольку остается в зоне досягаемости большинства российских артиллерийских систем, которые сейчас ведут огонь с восточного берега Днепра, с тыла недавно укрепленных оборонных линий», — говорится в сообщении.
Большая часть ущерба, вероятно, нанесена Херсону в результате использования Россией реактивных систем залпового огня, в основном систем БМ-21 Град, отметили в разведке.
С момента освобождения правобережья Днепра в начале ноября украинскими защитниками российские войска регулярно обстреливают Херсон и окрестные населенные пункты.