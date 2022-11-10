Байден о приказе оккупантов отступить в Херсоне: у них есть реальные проблемы

10 ноября, 01:23
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Джо Байден (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Джо Байден (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Приказ министра обороны РФ об отступлении войск из Херсона на левый берег Днепра показал, что у Москвы реальные проблемы с вооруженными силами. Россия дождалась окончания выборов в Конгресс США, чтобы объявить о выходе.

Об этом заявил американский президент Джо Байден.

«Этот отвод свидетельствует о том, что у россиян есть некоторые реальные проблемы, во-вторых, это приведет по крайней мере к тому, что даст каждому время, чтобы откалибровать свои позиции в течение короткого зимнего периода», — заявил Байден.

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Он также сказал, что остается увидеть, будет ли вынесено решение о том, готова ли Украина пойти на компромисс с Россией или нет.

«Я собираюсь посетить саммит G20. Мне сказали, что президент РФ Владимир Путин вряд ли будет там, а другие мировые лидеры собираются быть там. И у нас будет возможность увидеть, какими могут быть следующие шаги», — заявил президент.

Ранее Москва официально объявила об отступлении из Херсона. Министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу приказал российским оккупантам отступить с правобережья Херсонской области.

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Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал сообщение россиян об отступлении из Херсона ложью. По его данным, РФ наоборот стягивает в регион дополнительные резервы.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Джо Байден Херсон Херсонская область Война в Украине Война России против Украины

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