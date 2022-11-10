Байден о приказе оккупантов отступить в Херсоне: у них есть реальные проблемы
Джо Байден (Фото:REUTERS/Leah Millis)
Приказ министра обороны РФ об отступлении войск из Херсона на левый берег Днепра показал, что у Москвы реальные проблемы с вооруженными силами. Россия дождалась окончания выборов в Конгресс США, чтобы объявить о выходе.
Об этом заявил американский президент Джо Байден.
«Этот отвод свидетельствует о том, что у россиян есть некоторые реальные проблемы, во-вторых, это приведет по крайней мере к тому, что даст каждому время, чтобы откалибровать свои позиции в течение короткого зимнего периода», — заявил Байден.
Он также сказал, что остается увидеть, будет ли вынесено решение о том, готова ли Украина пойти на компромисс с Россией или нет.
«Я собираюсь посетить саммит G20. Мне сказали, что президент РФ Владимир Путин вряд ли будет там, а другие мировые лидеры собираются быть там. И у нас будет возможность увидеть, какими могут быть следующие шаги», — заявил президент.
Ранее Москва официально объявила об отступлении из Херсона. Министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу приказал российским оккупантам отступить с правобережья Херсонской области.
Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал сообщение россиян об отступлении из Херсона ложью. По его данным, РФ наоборот стягивает в регион дополнительные резервы.