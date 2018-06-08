Германию и еще четыре страны выбрали непостоянными членами Совбеза ООН

Германия в шестой раз станет непостоянным членом СБ ООН

В пятницу, 8 июня, Германию выбрали непостоянным членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

За это отдали свои голоса 184 из 193 государств-членов ООН.

Об этом рассказал министр иностранных дел Хайко Маас.

Это уже шестая каденция ФРГ в этом статусе.

Как пишет DW, кроме ФРГ, непостоянными членами СБ ООН в этот день тоже выбрали: Бельгию, Южно-Африканскую Республику, Доминиканскую Республику и Индонезию.

Напомним, 2 января Генеральная ассамблея официально провозгласила Польшу, Нидерланды, Кувейт, Перу, Кот-д'Ивуар и Экваториальную Гвинею непостоянными членами Совета безопасности ООН. 31 декабря 2017 года подошел к концу срок полномочий Украины, Египта, Японии, Сенегала, Италии и Уругвая.

Совбез ООН - один из важнейших органов, действующих при Организации Объединенных Наций. Занимается поддержанием мира. В Совбез входят пять постоянных членов: Китай, Франция, РФ, США и Великобритания, а 10 непостоянных членов избираются на двухлетний срок.