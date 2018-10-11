11 октября 2018, четверг

Германия заподозрила российских хакеров в атаках на госучреждения

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Российских хакеров заподозрили в кибератаках

Российских хакеров заподозрили в кибератаках

Значительная часть атак на серверы госучреждений ФРГ осуществляется российскими хакерами, так считают министр внутренних дел Хорст Зеехофер и глава Федерального ведомства по информационной безопасности ФРГ (BSI) Арне Шенбом.

Об этом пишет Укринформ.

По словам Зеехофера, существует высокая вероятность, что военная разведка является источником атак, однако они не могут обнародовать обстоятельства, которые привели к этим фактам.

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По мнению Шенбома, неправильно заявлять о каждой попытке нападения. Однако, он привел в пример атаку на МИД и на Бундестаг. При этом, попытки этих нападений шеф BSI считает неудачными несмотря на то, что все же было похищено небольшое количество не слишком секретных документов.

Ранее правительство Германии вслед за другими странами Запада обвинило ГРУ России в причастности к масштабным кибератакам.

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