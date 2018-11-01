01 ноября 2018, четверг

Германия выступает за продление санкций ЕС против России – Меркель

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Петр Порошенко и Ангела Меркель
Фото: пресс-служба президента Украины

Петр Порошенко и Ангела Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о поддержке продления санкций ЕС в отношении России, введенных за агрессию против Украины.  

Об этом Меркель заявила в Киеве, во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Петром Порошенко.

"Германия будет выступать за продление санкций", -  цитирует Меркель Интерфакс-Украина. 

Вместе с тем, канцлер  отметила, что санкции могут быть смягчены, если будет прогресс в урегулировании ситуации на Донбассе.

"На пресс-конференции было сказано, что минские соглашения не соблюдаются. Если что-то и происходит, то только по миллиметру, но время от времени – отход назад… К сожалению, нет стабильного перемирия, гибнут солдаты. Нам следует активизировать усилия", - сказала Меркель.

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Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте призвал прекратить действие санкций Евросоюза против России. Конте назвал Россию важным игроком в мире и отметил, что раскол между ЕС и Россией длился слишком долго, и он хотел бы увидеть отмену санкций.

18 июня Евросоюз на год продлил санкции против России за аннексию Крыма - до 23 июня 2019 года.

В сентябре Европейский совет продлил экономические санкции в отношении России  в связи с невыполнением Минских соглашений до 15 марта 2019 года.

Санкции против России были введены в 2014 году, с началом агрессии Кремля против Украины.

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