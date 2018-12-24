Германия выразила поддержку Канаде в ее споре с Китаем относительно компании Huawei Сегодня, 05:13 102 Цей матеріал також доступний українською Берлин стал на сторону Канады в ее споре с Китаем

Германия поддерживает Канаду в ее споре с Китаем относительно компании Huawei, говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте МИД ФРГ.

"Федеральное правительство убеждено, что Канада проводит справедливый, беспристрастный и прозрачный судебный процесс по делу госпожи Мэн Ванчжоу, главного финансового директора Huawei", - говорится в заявлении.

Как отмечают в немецком МИД, Канада действует в рамках своих обязательств на основе положений договора об экстрадиции с США.

"Мы разделяем с Канадой глубокую убежденность в том, что верховенство права является основой всех свободных обществ, и мы очень обеспокоены тем, что политические мотивы играют роль в арестах двух канадских граждан в Китае. Мы призываем к справедливым и законным стандартам поведения", - говорится в заявлении.

1 декабря в Канаде по запросу США арестовали финансового директора Huawei Мэн Ванчжоу. США требуют ее экстрадиции по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана. Власти США расследовала деятельность Huawei по крайней мере с 2016 года.

12 декабря Ванчжоу освободили под залог, но ей по-прежнему грозит экстрадиция в США.

Вскоре после ареста Мэн в Китае задержали двух канадцев "по соображениям национальной безопасности".

В частности, в Китае задержали бывшего канадского дипломата, сотрудника неправительственной организации Международная кризисная группа Майкла Коврига.

Позже стало известно о задержании Майкла Спейвора. По данным СМИ, он известен своими встречами с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и регулярными контактами с северокорейскими чиновниками.