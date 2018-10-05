05 октября 2018, пятница

Германия вслед за другими странами Запада обвинила ГРУ России в причастности к кибератакам

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Германия вслед за другими странами Запада обвинила ГРУ России в причастности к кибератакам

Правительство Германии вслед за другими странами Запада обвинила ГРУ России в причастности к масштабным кибератакам, сообщает DW.

По словам спикера правительства ФРГ Штеффена Зайберта, Берлин "с вероятностью, граничащей с уверенностью, исходит из того, что за хакерской группой APT28 (Fancy Bear - Ред.) стоит российская спецслужба ГРУ".

По словам Зайберта, эта оценка основывается на "совокупности очень хорошей собственной системы источников и собранных фактов".

Кроме того, Берлин полностью доверяет сведениям британских и нидерландских ведомств и резко осуждает подобные атаки на международные организации и учреждения своих союзников, и призывает Россию признать свою ответственность и прекратить такие действия.

4 октября спецслужбы Нидерландов сообщили о предотвращении хакерскую атаку России против Организации по запрещению химоружия (ОЗХО), расположенной в Гааге.

Как заявили в Минобороны Нидерландов, еще в апреле Нидерланды выслали четырех россиян, подозреваемых в подготовке хакерской атаки, нидерландские спецслужбы считают, что они были сотрудниками ГРУ. 

Также были названы имена высланных россиян - Алексей Сергеевич Моренец, Евгений Михайлович Серебряков, Олег Михайлович Сотников и Алексей Валерьевич Минин.

По данным голландских спецслужб, сотрудники российской разведки пытались украсть материалы расследования катастрофы Боинга MH17 на Донбассе. 

Через несколько часов после пресс-конференции в Нидерландах состоялась пресс-конференция Минюста США. На ней сообщили о предъявлении обвинений семерым сотрудникам ГРУ РФ: Алексею Сергеевичу Моренцу, Евгению Михайловичу Серебрякову, Ивану Сергеевичу Ермакову, Артему Андреевичу Малышеву, Дмитрию Сергеевичу Бадину, Олегу Михайловичу Сотникову и Алексею Валерьевичу Минину. ФБР объявило их в розыск. В сообщении указано, что они считаются вооруженными и очень опасными.

Как видно из опубликованных имен и фото, четверо из них - те же самые сотрудники ГРУ РФ, которых Нидерланды выслали в апреле. Еще трое - Бадин, Малышев и Ермаков - были среди 12 сотрудников ГРУ, которых в июле США обвинили во вмешательстве в выборы президента.

Канада также заявила, что подконтрольные российскому правительству хакеры в 2016 году взломали Канадский центр по спортивной этике и Всемирное антидопинговое агентство (WADA), штаб-квартира которого расположена в Канаде. Оттава считает, что за этими инцидентами стоит российская военная разведка - ГРУ.

По данным СМИ, российские хакеры вероятно причастны к кибератакам и в Бельгии. В частности, Федеральная прокуратура Бельгии расследует инциденты в 2014 году, когда хакеры украли конфиденциальный дипломатический отчет МИД Бельгии по Украине.

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