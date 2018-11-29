Германия уточнила свою позицию о санкциях против России за агрессию в Керченском проливе

Правительство Германии не определилось относительно вопроса о новых санкциях против России.
По словам представителя немецкого правительства, дебаты о введении подобных штрафных мер в связи с керченским кризисом являются "несколько поспешными", а "санкции не являются водопроводным краном, который открывают и закрывают по надобности", сообщает DW.
В свою очередь пресс-секретарь федерального правительства Штеффен Зайберт указал, что введение новых санкций против Кремля возможно лишь при одобрении их всеми странами ЕС. Для этого сначала нужно провести переговоры со всеми партнерами в Евросоюзе, и Зайберт, по его словам, не собирается предсказывать их возможный результат.
При этом он напомнил, что ЕС продлил действующие санкции в отношении России до 31 января 2019 года.
Ранее издание Die Welt сообщало, что Германия и Франция выступили против введения новых санкций в отношении России на фоне агрессивных действий Москвы в Керченском проливе.
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Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.
В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя что суда действовали в рамках закона.
В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. На данный момент в оккупированном Крыму "судят" 24 украинских моряков.
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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.
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