28 октября 2018, воскресенье

Германия, РФ, Турция и Франция поддержали политический процесс в Сирии при содействии ООН

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В Стамбуле прошел саммит лидеров четырех стран по вопросу Сирии

В Стамбуле прошел саммит лидеров четырех стран по вопросу Сирии

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Франции Эммануэль Макрон заявили о своей поддержке всеохватному, осуществляемому под руководством и при активном участии самих сирийцев политическому процессу при содействии ООН.

Об этом сообщается в совместном заявлении президентов и канцлера, опубликованном на сайте президента РФ.

Такое заявление прозвучало на саммите лидеров четырех стран по вопросу Сирии, который проходил в Стамбуле, Турция, 27 октября.

Кроме того, стороны призвали к формированию и скорому созыву до конца 2018 года Конституционного комитета в Женеве, который обеспечит проведение конституционной реформы, подготавливая почву для свободных и справедливых выборов под надзором ООН и при предоставлении всем сирийцам права принимать в них участие.

Также главы стран отметили важность принятия мер по укреплению доверия с целью содействовать жизнеспособности политического процесса и прочному прекращению огня, выразили поддержку усилиям по освобождению задержанных и заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести, предпринимаемых соответствующей рабочей группой при участии экспертов ООН и МККК.

"Отметили необходимость создания условий для безопасного и добровольного возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц в места их проживания в Сирии", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на саммите акцентировали необходимость координации между всеми заинтересованными сторонами, включая Управление Верховного Комиссара ООН по делам беженцев и другие специализированные международные организации.

Сообщается также, что стороны заявили о своей приверженности совместной работе в интересах создания условий для установления мира и стабильности в Сирии, поддержки политического урегулирования и укрепления международного консенсуса по этим вопросам.

"Приветствовали Меморандум о стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб, заключенный между Турецкой Республикой и Российской Федерацией в Сочи 17 сентября 2018 года", – говорится в сообщении.

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