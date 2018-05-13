Германия признала бесперспективность борьбы с санкциями США против Ирана

Хейко Маас: Германия не сможет защитить немецкие компании от американских санкций против Ирана

Глава МИД Германии Хейко Маас признал, что Берлин не сможет защитить немецкие фирмы, работающие в Иране от американских санкций.

Об этом Маас заявил в интервью газете Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 13 мая.

"Я не вижу простого решения, как оградить компании от рисков, связанных с американскими санкциями", - цитирует Мааса DW.

По словам дипломата, в настоящий момент на переговорах европейских стран - участников ядерной сделки речь идет о том, возможна ли в принципе дальнейшая торговля с Ираном после выхода из ядерного соглашения США.

8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения по ядерной программе Ирана и анонсировал новые санкции против иранского режима.

Историческая сделка по иранской ядерной программе от 2015 года предусматривает снятие части санкций с Ирана в обмен на ограничение его возможностей по обогащению и хранению ядерных материалов. Трамп называл сделку несправедливой и сомневался в том, что она ограничит ядерные амбиции Тегерана.

Против выхода из соглашения выступили ведущие страны ЕС и Россия.

Добавим, что Трамп намерен моментально вводить санкции против любых зарубежных компаний, которые будут вести бизнес с Ираном.

Для фирм, которые уже работают в Иране, предусмотрен срок от 3 до 6 месяцев для прекращения бизнеса, в противном случае им будет закрыт доступ на рынок США.