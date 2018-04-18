Германия потребует у США послаблений для немецкого бизнеса в вопросе санкций против РФ - WSJ

Новые санкции США против РФ буду стоить немецким компаниям сотни миллионов

Германия намерена просить администрацию президента США Дональда Трампа освободить немецкие компании от жестких санкций США против России, узнала американская газета The Wall Street Journal.

Источники издания сообщили, что ограничительные меры против российского бизнеса могут угрожать существующим совместным предприятиям и будут стоить промышленности Германии сотни миллионов евро.

По данным WSJ, министр финансов Германии во время визита в Вашингтон на этой неделе будет добиваться специального режима санкций для немецкой промышленности, а канцлер Ангела Меркель планирует поднять этот вопрос на встрече с президентом Дональдом Трампом в конце апреля.

В Германии опасаются, что немецкие компании, многие из которых ведут бизнес в России или с российскими партнерами, могут стать жертвами ухудшения отношений между Вашингтоном и Москвой.

В частности, немецкие промышленные гиганты, включая Siemens AG, Daimler AG и Volkswagen AG, ведут бизнес с компаниями, связанными с людьми, на которые распространяются новые санкции США.

Напомним, 6 апреля США ввели санкции против семи российских олигархов, 17 топ-чиновников и 12 российских компаний. Санкции предусматривают заморозку активов.

Министр финансов США Стивен Мнучин объяснил введение новых санкций тем, что российские олигархи и элиты извлекают выгоду от деятельности властей РФ, которые ведут подрывную и деструктивную политику по всему миру, в том числе, продолжает оккупировать Крым и провоцирует насилие на востоке Украины.