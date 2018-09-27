Германия ответила на обвинения Трампа в энергетической зависимости от России

Хайко Мас считает, что энергетической зависимости Германии от России не существует

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас отреагировал на заявления президента США Дональда Трампа, который раскритиковал немецкую энергетическую политику.

По словам министра, "зависимости Германии от России не существует, тем более в энергетической сфере", сообщает DW.

Мас утверждает, что газопровод Северный поток-2 является чисто экономическим проектом, не связанным с политикой.

Во вторник Трамп обрушился на Германию с резкой критикой за участие в проекте Северный поток-2. По его словам, если Германия немедленно не поменяет свой курс, то "окажется в полной зависимости от российского сырья".

Трамп неоднократно критиковал строительство Северного потока-2, отмечая, что релизация проекта только увеличит энергозависимость региона Центральной Европы от России.

Кроме того, Трамп ранее говорил и о "полном контроле" России над Германией из-за поставок российского газа.

В частности,во время переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом он назвал Германию "заложницей России".

А во время встречи с президентом Польши Анджеем Дудой Трамп называл проект газопровода Северный поток-2 "абсурдным" и "неадекватным".