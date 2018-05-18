Германия ответила на критику США Северного потока-2 и пообещала учесть интересы Украины

Министр экономики Германии Петер Альтмайер прокомментировал критику США газопровода Северного потока-2 и пообещал учесть интересы Украины в рамках его строительства.

Как сообщает Reuters, Альтмайер обвинил Вашингтон в желании заблокировать строительство газопровода, который строится Газпромом и консорциумом европейских энергетических компаний.

Причина действий США, по мнению министра, кроется в желании американцев увеличить собственный экспорт сланцевого газа.

"Они ищут рынки... Но сланцевый газ намного дороже российского газа, поэтому блокировка Северного потока-2 сама по себе не гарантирует экспорт", - заявил Альтмайер.

Он добавил, что Европа решительно отреагирует на попытки США поставить свои экономические интересы над интересами партнеров.

"США - наши друзья и партнеры, и мы хотим защитить наши общие ценности...Но если США ставят свои экономические интересы над интересами других, тогда они должны ожидать того же и от Европы", - подчеркнул немецкий министр.

По словам Альтмайера, Евросоюз должен гарантировать, что Украина продолжит оставаться транзитером газа даже после того, как новый газопровод будет построен.

"Германия ничего не делает против интересов Украины. Мы как раз хотим достичь того, чтобы транзит газа через Украину был гарантирован и обеспечен не только самими Украиной и Россией, но и Европейским Союзом", - цитирует министра DW.

Отметим, что США и страны Восточной Европы являются противниками строительства Северного потока - 2 и считают, что его реализация приведет к фактической деградации украинской газотранспортной системы и усилению Российской Федерации на газовом рынке ЕС.

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Северный поток 2 - российский газопровод, который строит компания Nord Stream 2 AG. Единственным акционером последней является Газпром. Длина газопровода составит 1,2 тыс. км, а общая мощность с уже существующим Северным потоком - 55 млрд куб. м. газа.

Северный поток 2 пройдет вдоль газопровода Северный поток по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсвальд, чтобы минимизировать прокачки газа через Украину.