Германия исключила ужесточение санкций против России из-за агрессии в Керченском проливе Сегодня, 13:06 0 Цей матеріал також доступний українською Хайко Маас

Глава МИД Германии Хайко Маас исключил ужесточение санкций против России из-за агресиии в Керченском проливе.

Маас предположил, что антироссийские санкции на декабрьском саммите ЕС за агрессию против Украины будут продлены еще на полгода, но их усиление было бы нежелательным.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы способствовать деэскалации. Цель - деэскалация и для этого мы продолжаем переговоры с украинцами и россиянами... я бы не хотел усложнять эти переговоры новыми дополнительными санкциями", - заявил министр в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

Маас добавил, что украинские моряки, зазваченные РФ в Керченском проливе, должны быть освобождены, а проход из пролива должен оставаться постоянно открытым.

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28 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал закон об утверждении указа О введении военного положения в Украине. Военное положение продлится до 26 декабря 2018 года.

Решение о введении военного положения принято в связи с актом агрессии России против Украины в Керченском проливе. В результате незаконных действий российских силовиков, 25 ноября были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Россияне утверждают, что корабли ВМС Украины вторглись в "территориальные воды РФ". Украинцев взяли под стражу до 25 января 2019 года.