Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Роман Бессмертный
Европа трещит по швам
Иван Яковина
Макрон потерпел ужасное поражение
Владислав Мартынов
Как блокчейн изменит наше будущее?
Ирина Геращенко
Беззаботной Европы больше не существует

Германия исключила ужесточение санкций против России из-за агрессии в Керченском проливе

Сегодня, 13:06
0
Цей матеріал також доступний українською

Хайко Маас

Глава МИД Германии Хайко Маас исключил ужесточение санкций против России из-за агресиии в Керченском проливе.

Маас предположил, что антироссийские санкции на декабрьском саммите ЕС за агрессию против Украины будут продлены еще на полгода, но их усиление было бы нежелательным.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы способствовать деэскалации. Цель - деэскалация и для этого мы продолжаем переговоры с украинцами и россиянами... я бы не хотел усложнять эти переговоры новыми дополнительными санкциями", - заявил министр в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

Маас добавил, что украинские моряки, зазваченные РФ в Керченском проливе, должны быть освобождены, а проход из пролива должен оставаться постоянно открытым.

За продление санкций: Меркель заявила, что не приемлет одностороннее использование РФ Азовского моря

28 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал закон об утверждении указа О введении военного положения в Украине.  Военное положение продлится до 26 декабря 2018 года. 

Решение о введении военного положения принято в связи с актом агрессии России против Украины в Керченском проливе. В результате незаконных действий российских силовиков, 25 ноября были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Россияне утверждают, что корабли ВМС Украины вторглись в "территориальные воды РФ". Украинцев взяли под стражу до 25 января 2019 года.

Теги:   Хейко Маас Керченский пролив Санкции против России Германия

Спецтема   Военное положение в Украине

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Мир/Геополитика

Сегодня, 11:36

article_img
ЕС назвал основными угрозами для миропорядка российских хакеров и джихадистов

Последние новости

События

Сегодня, 13:39

В резиденции Филарета начался Архиерейский собор УПЦ КП: выбирают кандидатуру на пост главы Украинской церкви
Экономика

Сегодня, 13:30

Рада дала "законное" определение виски. Повлияет ли это на его качество?
Экономика

Сегодня, 13:30

Растаможка евроблях. Станут ли они дешевле, если таможня не будет вмешиваться в их оценку

ТОП-3 мнений

Мустафа Найем - фото
Мустафа Найем
Пора протрезветь и спуститься на землю
4743
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Рецепт счастья от Тимошенко
3800
Тарас Березовец - фото
Тарас Березовец
Франция уже сдает. Как победить Россию онлайн
2915
Виталий Сыч - фото
Виталий Сыч
Истинные ценности
7762
Андрей Клименко - фото
Андрей Клименко
Срочно пропустите. Что Россия заявила о Керченском проливе
5703
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Мир все более безумен
5333
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Зачем Украине военное положение
28993
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Военное положение решает всего одну проблему
25119
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Чем обернется эскалация в Азовском море
20671

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться