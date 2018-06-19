Германия и Италия намерены сотрудничать в решении миграционного кризиса

Меркель и Конте намерены сообща работать над решением миграционного кризиса

Германия и Италия договорились о тесном сотрудничестве в решении миграционного кризиса, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам встречи с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте, передает DW.

По словам Меркель, Германия "поддерживает желание солидарности, которое изъявила Италия" и упомянула значительное количество беженцев, которых принимает Италия. Канцлер напомнила, что в государствах Евросоюза отмечают необходимость усилить деятельность европейской погранслужбы Frontex.

Она считает, что следует изучить возможность проведения "мероприятий, связанных с правовыми вопросами предоставления убежища" в самой Африке - в частности, в Ливии.

Конте, в свою очередь, завил, что Италия высоко оценивает действия ФРГ по более справедливому распределению миграционной нагрузки среди членов ЕС, и выступает за пересмотр Дублинского регламента, который определяет, в какой стране ЕС должны рассматриваться запросы о предоставлении убежища.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джузеппе Конте предложили начать создавать Центры для обработки заявлений беженцев в странах, откуда они прибыли.

Перед этим канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о планах создать центры для беженцев за пределами Евросоюза, для чего ведет "конфиденциальные" переговоры с несколькими государствами.