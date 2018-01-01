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Германия и Франция привлекут Испанию к программе по разработке нового истребителя - СМИ

Сегодня, 20:02
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Иллюстративное фото

Фото: US Navy via Wikipedia

Германия и Франция согласились привлечь Испанию к программе по разработке системы воздушного боя нового поколения (Future Combat Air System) в качестве полноправного партнера, сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве Германии.

Первоначально Париж и Берлин планировали предоставить Испании статус наблюдателя в программе, но Испания на этой неделе официально попросила стать полноправным партнером. Ожидается, что соглашение будет подписано во время Международного авиакосмического салона Париж-Ле-Бурже в июне 2019 года.

"Нынешнее намерение заключается в подписании трехстороннего меморандума о взаимопонимании в кулуарах Парижского аэрокосмического салона Ле-Бурже в 2019 года", - сказал источник.

Напомним, что Франция и Германия договорились о создании многоцелевого истребителя в рамках программы Future Combat Air System. Сейчас основной европейской боевой единицей является истребитель Typhoon.

Теги:   Истребители Франция Испания Германия

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