Германия через два месяца пересмотрит эмбарго на поставки оружия в Саудовскую Аравию - Reuters

Германия ввела эмбарго на поставки вооружений Саудовской Аравии до середины января 2019 года, сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

Агентство отмечает, что через два месяца запрет будет пересмотрен. Но пока неизвестно, будет ли он продлен, или компании будут настаивать на том, чтобы правительство Германии официально отозвало лицензии на поставку оружия Саудовской Аравии.

По словам одного из источников, немецкие компании не имеют права на компенсации за неполученный доход, если правительство не отозвало лицензии.

"Компании договорились прекратить поставки на данный момент, но ситуация может измениться, если Саудовская Аравия начнет требовать возмещения убытков за затягивание сроков поставок", - сказал источник.

Напомним, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что его страна не будет поставлять оружие в Саудовскую Аравию до окончания расследования убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.