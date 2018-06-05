05 июня 2018, вторник

Германия будет приветствовать восстановление формата G8 c участием России - Reuters

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Саммит G8 в Великобритании, июнь 2013 года

Саммит G8 в Великобритании, июнь 2013 года

Германия будет приветствовать восстановление формата G8 c участием России при соблюдении определенных условий, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в Берлине.

По словам высокопоставленного немецкого чиновника, нет сомнений в том, группа ведущих держав вернет в свой состав Россию.

В то же время, чиновник добавил, что сейчас по-прежнему существуют причины, по которым РФ не может вернуться в клуб ведущих держав.

Россия была исключена из состава Большой восьмерки в 2014 году после аннексии Крыма и военной агрессии на Донбассе. Кремль заверяет, что формат G8 России больше не интересен, так как существует возможность диалога с ведущими государствами в формате G20.

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