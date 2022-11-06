«Путин совершил громадную ошибку». Интервью НВ с Джоном Хербстом о новых поворотах в отношениях Украины, США, Китая и России 6 ноября, 11:41 Эксклюзив НВ Джон Гербст (Фото:Александр Медведев / НВ)

Китаю не нравится тот факт, что диктатор Владимир Путин не может победить в войне, которую сам же начал, считает посол США в Украине в 2003—2006 годах Джон Хербст.

В то же время, Си Цзиньпин предостерег Россию от использования ядерного оружия против Украины. По мнению дипломата, это были слова, которые Путин не хотел услышать.

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В интервью Радио НВ Хербст рассказал, что могут сделать США для победы Украины и как успехи ВСУ на фронте сдерживают китайскую агрессию.

— Хотела бы с вами обсудить несколько заявлений советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана. Он сказал, что США знают о потребностях Украины во время херсонской операции и окажут необходимую помощь. Второе большое событие — было детализировано, что входит в последний пакет помощи для Украины на $400 млн. Там есть 45 отремонтированных танков Т-72Б. Как бы вы оценили этот шаг — наличие танков в этом пакете? И будут ли дальше поставлять танки и самолеты?

— Мы видели в этом заявлении решение посылать Украине советские танки, советские истребители. И это не плохо. Но мы все-таки видим какую-то робость со стороны американской администрации [в том, чтобы] посылать Украине ракеты с большей дальностью, как ATACMS. На самом деле ATACMS помогли бы Украине защищаться от иранских беспилотников тоже более эффективно, более успешно вести контрнаступление вокруг Херсона.

Я бы радовался, если бы Салливан заявил, что мы готовы согласится на отправку Украине американских истребителей, как F-16. Уже есть какие-то тренировки для украинцев с этими истребителями, но пока мы не приняли решения об отправке таких истребителей.

— Иран официально признал свою помощь России в виде беспилотников. Насколько это может изменить реакцию мира на такую форму участия Ирана в агрессии против Украины?

— Уже есть жесткие санкции против Ирана. Но, может быть, мы могли бы еще наложить санкции. Было бы хорошо, если бы Америка посылала Украине ATACMS, потому что с такими ракетами вы могли бы напасть на штаб-квартиру в Крыму — оттуда они посылают эти беспилотники. И вы могли бы больше и лучше защититься от них.

— Перейдем к выборам. По всем прогнозам, республиканцы 8 ноября имеют большие шансы получить контроль над Палатой представителей. Как, по-вашему, сейчас проходит кампания? Заявления, которые мы слышим, достаточно острые, особенно от республиканцев. Это все в рамках политики и так делается политика в США или за этим могут стоять какие-то действия в дальнейшем?

— Во-первых, я бы сказал, что, безусловно, республиканцы заберут контроль над Палатой представителей. Я считаю, что они тоже будут в большинстве в Сенате. Но примерно 75% республиканцев в Конгрессе поддерживают Украину и считают, что мы должны оружие посылать и дать экономическую помощь.

Но примерно 25% республиканцев в Конгрессе против такой поддержки Украины. Наверное, в результате этих выборов та часть республиканцев в Конгрессе станет 27−28%, а может даже 30%, но не больше.

Поэтому я ожидаю в будущем, через шесть месяцев, что мы будем продолжать посылать громадную помощь Украине — и военную, и экономическую. То, что произойдет дальше, скажем, через два года, после наших президентских выборов, трудно предсказать. Это мой прогноз на следующий год, на следующие два года.

Я должен добавить, что руководство республиканцев в Конгрессе выступает за более сильную политику в отношении российской агрессии, поддержки Украины, чем Белый дом.