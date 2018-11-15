Геращенко: В декабре ООН примет две важные резолюции по Украине

Резолюции должны быть приняты уже в следующем месяце

В декабре Генассамблея ООН рассмотрит сразу две резолюции по Украине, сообщила вице-спикер Рады и представитель украинской стороны в Трехсторонней контактной группы в Минске Ирина Геращенко.

"В декабре в рамках 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН будут приняты две очень важные резолюции. Одна из них касается нарушений прав человека в оккупированном Крыму. Другая касается милитаризации Черноморского региона и Азовского моря", - сказала она журналистам в Киеве, пишет Интерфакс-Украина.

Геращенко добавила, что Россия пытается создать еще один очаг нестабильности, на тот раз – в Азовском море.

Напомним, с апреля 2018 года Россия начала устраивать провокации в Азовском море, захватывая суда, направляющиеся в порты Бердянска и Мариуполя во время их прохода через Керченский пролив.

При этом агрессивные действия российской стороны противоречат международному договору, согласно которому Азовское море является водами внутреннего пользования как для Украины, так и для РФ, и его могут свободно использовать обе страны.

В связи с этим Украина ведет переговоры с ЕС и США о введении санкций против России в ответ на блокаду Азовского моря.

Кроме того, СНБО утвердил комплекс мер по защите национальных интересов в акватории Черного и Азовского морей и Керченском проливе.

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