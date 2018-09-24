24 сентября 2018, понедельник

Геращенко прокомментировала заявление постпреда Украины при ООН о переносе Минских переговоров в другую страну

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Геращенко: Ссылка на нейтральный статус Беларуси не выдерживает никакой критики
Фото: Ирина Геращенко via Facebook

Геращенко: Ссылка на нейтральный статус Беларуси не выдерживает никакой критики

Представитель Украины на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске (Беларусь) по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко поддержала предложение постпреда Украины при ООН Владимира Ельченко об их переносе в другую страну.

"Я поддерживаю эту позицию, и давно за это выступаю. Ссылка на нейтральный статус Беларуси не выдерживает никакой критики", - сказала она.

По словам политика, Беларусь в ООН полностью подыгрывает Москве, и это ясно показывают голосования по Крыму и Донбассу, в которых Минск не поддерживает резолюции.

"Это полное подыгрывание Москве. И такая позиция полностью противоречит статусу страны, которая является площадкой мирных переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе. Я - за перенос площадки в действительно нейтральную страну", - резюмировала Геращенко.

Ранее Ельченко заявил о том, что Трехсторонние переговоры об установлении мира на Донбассе необходимо перенести из Минска в другой город. Причиной такого решения Ельченко назвал то, что делегация Беларуси в ООН "хронически голосует против любых идей и предложений Украины".

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