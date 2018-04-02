Геращенко озвучила темы, которые поднимут на ближайшей встрече в Минске

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По словам Геращенко, встреча состоится 4 апреля
Фото: Пресс-служба АП

По словам Геращенко, встреча состоится 4 апреля

На встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Минске стороны обсудят нарушение "пасхального перемирия" и обмен пленными.

Об этом рассказала представитель Украины Ирина Геращенко журналистам, пишет Интерфакс-Украина

"Вопрос нарушения перемирия… Есть недопустимая информация об агрессии не только против людей, но и сбивании боевиками беспилотников, в том числе ОБСЕ. И это будет одной из ключевой тем", - сказала она.

Геращенко добавила, что вторым вопросом, который будет подниматься, станет освобождение украинских заложников.

Встреча должна состояться 4 апреля.

Ранее Вооруженные силы Украины заявили о готовности к установлению перемирия и режима прекращения огня на время пасхальных праздников с 30 марта. 

Боевики систематически нарушают договоренности, обстреливая позиции украинских военных.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей достигла договоренности о начале "пасхального перемирия".

Новый договор включает:

  • применение дисциплинарных мер в случаях нарушений режима прекращения огня;
  • отказ от наступательных действий и разведывательных операций;
  • неприменения огня, включая ответный огонь;
  • запрет на размещение и применение тяжелого вооружения в населенных пунктах, объектах инфраструктуры.
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