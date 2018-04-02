Геращенко озвучила темы, которые поднимут на ближайшей встрече в Минске

На встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Минске стороны обсудят нарушение "пасхального перемирия" и обмен пленными.
Об этом рассказала представитель Украины Ирина Геращенко журналистам, пишет Интерфакс-Украина.
"Вопрос нарушения перемирия… Есть недопустимая информация об агрессии не только против людей, но и сбивании боевиками беспилотников, в том числе ОБСЕ. И это будет одной из ключевой тем", - сказала она.
Геращенко добавила, что вторым вопросом, который будет подниматься, станет освобождение украинских заложников.
Встреча должна состояться 4 апреля.
Ранее Вооруженные силы Украины заявили о готовности к установлению перемирия и режима прекращения огня на время пасхальных праздников с 30 марта.
Боевики систематически нарушают договоренности, обстреливая позиции украинских военных.
Напомним, Трехсторонняя контактная группа при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей достигла договоренности о начале "пасхального перемирия".
Новый договор включает:
- применение дисциплинарных мер в случаях нарушений режима прекращения огня;
- отказ от наступательных действий и разведывательных операций;
- неприменения огня, включая ответный огонь;
- запрет на размещение и применение тяжелого вооружения в населенных пунктах, объектах инфраструктуры.
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