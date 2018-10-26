Геращенко о словах Хуга по Донбассу: Очевидно нелепое и неудачное заявление

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко считает "ущербным и неудачным" заявление первого заместителя руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуга о том, что "российскую военную форму можно купить на базаре".

"Относительно заявления представителя ОБСЕ Александра Хуга, что, мол, российскую военную форму можно купить на рынке. Мне искренне жаль, что миссия Александра Хуга на посту заместителя председателя СММ ОБСЕ завершается таким очевидно ущербным и неудачным заявлением. Надеюсь, это просто неудачно сформулированная им фраза, а не позиция", - написала Геращенко на своей странице в Facebook.

При этом Геращенко напомнила, что именно СММ ОБСЕ еженедельно фиксирует на Донбассе и отражает в своих официальных отчетах новейшую российскую радиолокационную и другую технику, танки, другое оружие.

"Российскую. Новую. Не советскую. Такую не купишь на рынке и не перерисуешь вместо звездочки российский флаг", - написала она.

Геращенко также поблагодарила "тех смелых и честных представителей СММ ОБСЕ, которые есть в миссии, и которые не слепоглухонемые, а все видят, фиксируют и честно пишут об этом в своих рапортах". Она отметила, что "украинская сторона все эти годы прилагала немало усилий, чтобы процент россиян в наблюдательной миссии уменьшился. Сегодня их меньше - и наблюдатели сразу начали видеть российскую военную технику".

"Попутно могу задать господину Хугу еще несколько вопросов: почему СММ ОБСЕ так и не допустили к месту падения МН17, к месту криминальных разборок и убийства Захарченко, зато там работали российские ФСБшники и следком РФ. Почему по этому поводу нет заявлений? Почему нет заявлений из обнаруженных противопехотных мин с росийсьським маркировкой? Маркировка тоже нарисовали партизаны?.. Вопросов немало. Мы их задаем регулярно в Минске. Будем это делать и дальше и ожидать и требовать от ОБСЕ тщательного, беспристрастного и честного выполнения наблюдательной миссии, без заигрываний с РФ", - подытожила первый вице-спикер.

Ранее сообщалось, что в интервью Foreign Policy, отвечая на вопрос, какова позиция ОБСЕ по поводу вмешательства РФ в события на востоке Украины, Александр Хуг заявил, что мониторинговая миссия ОБСЕ не увидела прямых доказательств.

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