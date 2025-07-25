Немецкая Hensoldt поставит Украине радары на более €340 миллионов для усиления ПВО

Немецкая оборонная компания Hensoldt объявила о заключении контракта на сумму более 340 миллионов евро на поставку Украине современных радаров для укрепления системы противовоздушной обороны.

Об этом сообщила пресс-служба компании 25 июля.



В пакет войдут TRML-4D и SPEXER 2000 3D MkIII — высокотехнологичные радарные системы. Количество единиц и сроки поставки пока не уточняются.

TRML-4D — это многофункциональный 3D-радар, способный обнаруживать и отслеживать до 1500 воздушных целей на расстоянии до 250 км, включая дроны, крылатые ракеты, самолеты и вертолеты.

Фото: Інфографіка: NV

SPEXER 2000 3D MkIII интегрирован в новейшую систему ПВО Skyranger 30, созданную на базе автоматической пушки Rheinmetall. Он эффективен для обнаружения как воздушных, так и наземных или морских угроз.

Украина уже получила более десятка TRML-4D с начала полномасштабной агрессии России.

В Hensoldt ранее отмечали, что даже в случае прекращения боевых действий в Украине угроза со стороны России для НАТО будет сохраняться по крайней мере в течение следующего десятилетия.

Первую радиолокационную станцию TRML-4D Украина получила в октябре 2022 года. 29 апреля Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В частности, ВСУ получили одну РЛС TRML-4D.

29 апреля Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В частности, ВСУ получили одну РЛС TRML-4D.