Немецкая Hensoldt поставит Украине радары на более €340 миллионов для усиления ПВО
TRML-4D — это многофункциональный 3D-радар (Фото: hensoldt.net)
Немецкая оборонная компания Hensoldt объявила о заключении контракта на сумму более 340 миллионов евро на поставку Украине современных радаров для укрепления системы противовоздушной обороны.
Об этом сообщила пресс-служба компании 25 июля.
В пакет войдут TRML-4D и SPEXER 2000 3D MkIII — высокотехнологичные радарные системы. Количество единиц и сроки поставки пока не уточняются.
TRML-4D — это многофункциональный 3D-радар, способный обнаруживать и отслеживать до 1500 воздушных целей на расстоянии до 250 км, включая дроны, крылатые ракеты, самолеты и вертолеты.
SPEXER 2000 3D MkIII интегрирован в новейшую систему ПВО Skyranger 30, созданную на базе автоматической пушки Rheinmetall. Он эффективен для обнаружения как воздушных, так и наземных или морских угроз.
Украина уже получила более десятка TRML-4D с начала полномасштабной агрессии России.
В Hensoldt ранее отмечали, что даже в случае прекращения боевых действий в Украине угроза со стороны России для НАТО будет сохраняться по крайней мере в течение следующего десятилетия.
Первую радиолокационную станцию TRML-4D Украина получила в октябре 2022 года.
29 апреля Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В частности, ВСУ получили одну РЛС TRML-4D.
