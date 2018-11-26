Генштаб: В ходе захвата украинские суда подверглись обстрелу российской авиацией

Начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что российские истребители в воскресенье осуществили обстрел украинских военных судов, которые впоследствии были захвачены в акватории Черного моря.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы получили дополнительную информацию о том, что в ходе атаки на украинские корабли была также применена авиация Российской Федерации. Су-30 осуществил такую атаку с выпуском двух ракет", - сказал Муженко.

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Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира. В итоге все три корабля были захвачены Россией. В то же время Москва возлагает вину за инцидент на украинскую сторону, обвиняя корабли ВМС Украины "в незаконном пересечении границы".

В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. По данным нардепа Борислава Березы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Из-за действий РФ в Украине провели срочное заседание СНБО, в результате которого было рекомендовано ввести военное положение в Украине на 60 суток. Военное положение ввели в ряде областей Украины.