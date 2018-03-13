Генштаб РФ пригрозил США ответом на возможный удар по Дамаску

Российские военные пригрозили США ответными мерами в случае ракетно-бомбового удара по Дамаску, который контролируют силы режима Башара Асада.

Об этом, комментируя соответствующие планы Пентагона, заявил глава генштаба РФ Валерий Герасимов, который является одним из главных идеологов военного вторжения на восток Украины.

"В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим Вооруженные силы Российской Федерации примут ответные меры воздействия, как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять", - цитирует его РБК.

В связи с этим Герасимов отметил, что в правительственном квартале Дамаска и на объектах сирийского Министерства обороны находятся российские военные, несмотря на то, что официально РФ уже несколько раз "выводила" свои войска из Сирии.

Напомним, ранее в Госдепе США заявили, что рассматривают все варианты действий в Сирии из-за ситуации в Восточной Гуте.