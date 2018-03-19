Генсек Совета Европы в приветствии пожелал Путину мира для россиян

Генеральный секретарь Совета Европы Турбйорн Ягланд поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента РФ и пожелал мира и процветания его народу.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на пресс-службу СЕ.

"Мы в Совете Европы надеемся, что ваш новый мандат будет периодом мира и процветания для российских граждан", - выразил надежду Ягланд.

Ягланд также отмечает, что Россия является важным членом организации и надеется, что во время президентства Путина страна продолжит активное участие в деятельности Совета Европы "с соблюдением общих стандартов прав человека, демократии и верховенства права".

Свои поздравления Путину первой направила канцлер Германии Ангела Меркель, также с Путиным связался президент Франции Эммануель Макрон, напомнив лидеру РФ о территориальной целостности Украины. В Белом доме не были удивлены результатом выборов президента РФ, а президент Дональд Трамп пока не поздравлял Путина.

Летом Россия прекратила уплату взносов в бюджет ПАСЕ и предупредила что восстановит их только в случае, если получит гарантии полного снятия политических санкций с делегации РФ в ассамблее.

РФ является одним из пяти основных плательщиков Совета Европы, ее взнос составляет около 30 млн евро.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд начал кампанию по возврату представителей РФ в сессионный зал ПАСЕ.