10 октября 2018, среда

Генсек Совета Европы пригрозил России исключением из-за неуплаты ежегодного взноса

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Турбьерн Ягланд

Турбьерн Ягланд

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд пригрозил России исключением из правозащитной организации в случае отказа платить членский взнос в бюджет за 2019 год.

Об этом он заявил во время выступления на дебатах о будущем Совета Европы, сообщает Европейская правда.

"По уставу, если государство не платит два года, применяется статья 9-ть. Два года [как Россия не перечисляет взносы в бюджет Совета Европы] истекут в июне следующего года. И я считаю, что после этого Комитет министров не просто может, а должен применить статью", - заявил Ягланд.

Ягланд отметил, что в случае начала процедуры выхода России бюджет организации будет изменен. "Если станет ясно, что Россия выходит, то я немедленно предложу Комитету министров откорректированный бюджет Совета Европы", - заявил он.

Парламентская Ассамблея Совета Европы лишила делегацию России права голоса в январе 2015 года из-за агрессии этой страны против Украины. С тех пор российские представители оказывали давление на ПАСЕ, пытаясь добиться отмены санкций.

Санкции ПАСЕ против России не касаются экономики, однако ассамблея стала первым международным органом, членом которого является Россия и который смог ввести ограничения против россиян.

Летом 2017 года Россия прекратила уплату взносов в бюджет ПАСЕ и предупредила, что восстановит их только в случае, если получит гарантии полного снятия политических санкций с делегации РФ в ассамблее.

РФ является одним из пяти основных плательщиков Совета Европы, ее вклад составляет около 30 млн евро.

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