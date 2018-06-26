Генсек Совета Европы отреагировал на отказ Кремля освободить Сенцова

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что ему неизвестно об отказе Кремля на его просьбу к президенту РФ Владимиру Путину освободить украинского режиссера Олега Сенцова.

По его словам, Совет Европы видит в освобождении заключенных и обмене заключенными один из методов деэскалации напряженности между Украиной и Россией, передает Укринформ.

"Я не собираюсь сдаваться. Потому что мне кажется очень важным, чтобы две стороны предпринимали усилия для снижения напряженности, чтобы прекратить любую форму военных действий, то ли на словах или с помощью оружия или гибридной войны", - сказал генсек, отметив, что он будет продолжать работу по освобождению заключенных с обеих сторон.

Напомним, что генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальную просьбу к президенту России Владимиру Путину помиловать украинского режиссера Олега Сенцова.

В Кремле ответили, что просьба генсека не может быть основанием для помилования Олега Сенцова.

5 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима.

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Украинец был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

Олег Сенцов начал голодовку 14 мая. Он требует освободить всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных (около 70 человек). На данный момент находится на грани второго кризиса голодания, у него начали отказывать рецепторы.

Украинский режиссер отказывается прекращать голодовку, несмотря на призывы Европейского суда по правам человека.