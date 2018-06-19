Генсек ПАСЕ снова едет в Москву: в Киеве написали письмо Ягланду с напоминанием о политзаключенных

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд намерен поехать в Москву для обсуждения вопроса возвращения Россиив Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Об этом сообщил народный депутат от БПП и вице-президент Ассамблеи Владимир Арьев во вторник, 19 июня.

"Генеральный секретарь Совета Европы Ягланд вновь едет в Москву. Опять говорить о возвращении российской делегации в ПАСЕ, снова просить о восстановлении Россией финансирования", - написал он.

Смотрите также

Украинская сторона в ответ на планы руководителя СЕ посетить страну-агрессора подготовила письмо Ягланду с напоминанием об украинских политзаключенных.

"И чтобы он снова случайно не забыл об украинских политзаключенных и угрозу их жизни в РФ и аннексированом Крыму, мы с Ириной Геращенко пишем письмо генсеку. А вдруг? Хотя, contra spem spero, как показала практика последнего времени. Ягланд строит другой контекст", - добавил Арьев.

Напомним, Ягланд совершил визит в Москву в октябре 2017 года. Он просил Россию вернуться в состав ПАСЕ. Также он призвал депутатов снять санкции с РФ. Ягланд также поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента РФ и пожелал мира и процветания его народу.

Смотрите также

В ответ Россия отказалась платить взносы в Совет Европы, до восстановления прав России в Парламентской ассамблее Совета Европы.

ПАСЕ в 2015 году исключила Россию из своего состава одной из первых из-за агрессии в Украине.

Россия прекратила уплату взносов в бюджет ПАСЕ и предупредила что восстановит их только в случае, если получит гарантии полного снятия политических санкций с делегации РФ в ассамблее.

РФ является одним из пяти основных плательщиков Совета Европы, ее вклад составляет около 30 млн евро.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд начал кампанию по возвращению представителей РФ в сессионный зал ПАСЕ.