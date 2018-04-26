Генсек ПАСЕ отреагировал на обвинения Украины о коррупции в Ассамблее

Генеральный секретарь ПАСЕ Турбьерн Ягланд отреагировал на замечание украинского представителя Алексея Гончаренко о коррупционных встречах.

Как передает Укринформ, Ягланд прокомментировал обвинения о встрече с бывшим послом Азербайджана, однако о письме в РФ с поздравлениями о результатах "выборов" генсек ПАСЕ не вспомнил. Ягланд использовал аргументы о необходимости встреч с представителем Азербайджана по текущим рабочим вопросам.

Также глава ПАСЕ считает, что украинский депутат Алексей Гончаренко, вспоминая его в своем выступлении, "злоупотребляет докладом" и "пытается начать политическую борьбу".

Ранее представитель Украины в ПАСЕ и нардеп Гончаренко напомнил, что экс-президент ассамблеи Педро Аграмунт был на выборах в России и в Крыму и заявил, что выборы прошли замечательно.

После своего выступления генсек покинул зал заседаний, но тема была поднята вновь, - следующий представитель от Украины, народный депутат Борислав Береза ​​на замечания генсека в адрес Гончаренко заявил, что слова Ягланда безосновательны, потому что сам Ягланд отправил письмо российскому президенту, поздравив его с победой на выборах, не упомянув о незаконности выборов в аннексированом Крыму.

"Генеральный секретарь обвиняет Гончаренко в манипуляции, но манипуляция - это отправить поздравление президенту РФ, в котором нет ни слова о проведении президентских выборов в оккупированном Крыму", - сказал Береза.

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Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы согласилась с тем, что коррупционные методы "убеждения" депутатов по изменению их политической позиции использовал не только Азербайджан, но и другие страны-члены Совета Европы. В ходе дискуссии ряд своих аргументов выразили и украинские делегаты.