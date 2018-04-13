Генсек ООН заявил о возвращении к холодной войне

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Антониу Гутерриш: Холодная война вернулась

Антониу Гутерриш: Холодная война вернулась

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что в международные отношения вернулась холодная война.

Об этом он сказал во время выступления на заседании Совета безопасности ООН.

"Холодная война вернулась - в полном смысле слова, но не такая как раньше. Механизмы и гарантии  контроля рисками эскалации, которые существовали в прошлом, уже, похоже, не работают",- заявил генсек ООН.

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По словам Гутерриша, хаос на Ближнем Востоке, в первую очередь в Сирии, является сильнейшей угрозой миру и международной безопасности.

Напомним, 7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте (пригород Дамаска) погибли по меньшей мере 85 человек.

США возложили ответственность за нападение на Россию и Сирию. Россия считает, что химическая атака была постановкой с участием иностранных спецслужб.

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