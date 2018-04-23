Генсек ООН заявил, что организация неспособна решить конфликт в Сирии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что в мир вернулась холодная война, и организация неспособна решить военный конфликт в Сирии.
Об этом передает телеканал SVT.
"Ясно, что холодная война вернулась. Однако, теперь США и Россия не контролируют всех, как это было раньше. Многие страны очень активны в (ближневосточном) регионе: Турция, Иран, Саудовская Аравия и другие. Не существует двух однородных контролируемых блоков", - заявил Гутерриш.
Ранее Гутерриш заявил, что в международные отношения вернулась холодная война.
Напомним, 7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте (пригород Дамаска) погибли по меньшей мере 85 человек.
США возложили ответственность за нападение на Россию и Сирию. Россия считает, что химическая атака была постановкой с участием иностранных спецслужб.
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