Генсек ООН заявил, что иностранные военные мешают решению конфликта в Сирии

Генсек ООН считает, что пути решения конфликта в Сирии должно искать население страны

Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерреш заявил, что большое количество военных других государств не способствует урегулированию конлфикта в Сирии.

Таким образом генсек ООН прокомментировал намерение Коалиции по борьбе с террористической организацией Исламское государство создать "силы охраны границы", передает Анадолу.

"Слишком много стран имеют войска в Сирии. Думаю, что если бы сирийский народ мог сам решить свои проблемы, возможно, было бы лучше", - заявил Гутерреш.

Ранее пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын обвинил США в легализации террористов в ответ на создание "силы охраны границы" Сирии на основе отрядов Союза демократических сил.

Напомним, руководство Коалиции по борьбе с террористической организацией Исламское государство заявило о создании "сил охраны границы" Сирии на основе Союза демократических сил. Район базирования нового формирования - долина Евфрата.

Сирийские курды в составе Союза демократических сил являются союзниками США в Сирии. Американская авиация и спецназ помогали курдам отбить у ИГ города Манбидж в 2016 году и Ракку в 2017 году. Вашингтон поставляет СДС оружие и снаряжение, что вызывает неудовольствие Турции, которая считает эти формирования филиалом Рабочей партии Курдистана. Эта организация борется за самоопределение курдов в Турции вооруженным путем и признана официальной Анкарой террористической.