Генсек ООН высказался за сохранение ядерной сделки с Ираном

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что мировое сообщество должно приложить все усилия для сохранения ядерного соглашения с Ираном.

Гутерриш назвал соглашение "важным элементом мира и безопасности", передает Интерфакс-Украина.

"Необходимо сохранять СВПД. Это важный элемент мира и безопасности, вне зависимости от более широкой дискуссии о роли Ирана в регионе", - заявил генсек ООН.

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения по ядерной программе Ирана и анонсировал новые санкции против иранского режима.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи распорядился, чтобы Организация по атомной энергии Ирана немедленно начала подготовку к обогащению урана, если ядерная сделка, подписанная в 2015 году, развалится после выхода из нее США.

Историческая сделка по иранской ядерной программе от 2015 года предусматривает снятие части санкций с Ирана в обмен на ограничение его возможностей по обогащению и хранению ядерных материалов. Трамп называл сделку несправедливой и сомневался в том, что она ограничит ядерные амбиции Тегерана.

Против выхода из соглашения выступили ведущие страны ЕС и Россия.