26 июня 2018, вторник

Генсек ООН высказался за сохранение ядерной сделки с Ираном

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Гутерриш поддержал ядерную сделку, которую критикуют США

Гутерриш поддержал ядерную сделку, которую критикуют США

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что мировое сообщество должно приложить все усилия для сохранения ядерного соглашения с Ираном.

Гутерриш назвал соглашение "важным элементом мира и безопасности", передает Интерфакс-Украина.

"Необходимо сохранять СВПД. Это важный элемент мира и безопасности, вне зависимости от более широкой дискуссии о роли Ирана в регионе", - заявил генсек ООН.

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения по ядерной программе Ирана и анонсировал новые санкции против иранского режима.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи распорядился, чтобы Организация по атомной энергии Ирана немедленно начала подготовку к обогащению урана, если ядерная сделка, подписанная в 2015 году, развалится после выхода из нее США.

Историческая сделка по иранской ядерной программе от 2015 года предусматривает снятие части санкций с Ирана в обмен на ограничение его возможностей по обогащению и хранению ядерных материалов. Трамп называл сделку несправедливой и сомневался в том, что она ограничит ядерные амбиции Тегерана.

Против выхода из соглашения выступили ведущие страны ЕС и Россия. 

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